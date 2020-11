Lelystad heeft de krachtigste batterij van Nederland: stroom voor 5000 huishoudens

5000 huishoudens aan stroom

De naam Giga Rhino komt van het bedrijf zelf en het nabijgelegen windpark Neushoorntocht. Dit is direct een van de klanten. De Rhino heeft dan wel het vermogen om 5000 huishoudens van energie te voorzien, het is niet bedoeld om bedrijven of huishoudens in Lelystad direct van stroom te voorzien. Nijs spreekt van een metafoor. De energie wordt gegeven of genomen uit de energiemarkten. ,, Je houdt het even vast en geeft het weer door.” Dit kan op het gesloten distributiesysteem, een soort eigen energienetwerk. De batterij haalt daar de pieken weg, zodat er geen duurzame energie verloren gaat. ,,Je ziet vaak windmolens stilstaan, die zijn uit de wind gedraaid omdat de prijzen te hoog zijn.” Giga Storage houdt de energie van bijvoorbeeld een windboer vast tot de prijs niet meer negatief uitpakt en verkoopt het dan weer door.

Leidende rol

Nijs heeft met het bedrijf grote plannen voor de toekomst. ,,Binnen de grenzen van de huidige energiewet zijn we bezig met het realiseren van een nog grotere batterij”, geeft hij aan. De directeur baalt dat het bedrijf in de wet als consument wordt gezien. Dit zorgt op open netwerken voor extra transportkosten. ,,We lopen als Nederland achter in het wettelijk kader. We zouden een leidende rol kunnen krijgen in Europa.” Waar en wanneer er een krachtigere variant komt dan die in Lelystad is nog niet bekend. Het is nog onduidelijk of de hoofdstad van Flevoland deze titel nog lange tijd behoudt.