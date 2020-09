Lelystad in verzet tegen rekening van ontwikkelaar van ruim tien miljoen euro

Honderden witte kleding­stuk­ken aan waslijn in Emmeloord als eerbetoon en positief geluid

25 september Witte shirts, sokken en zelfs onderbroeken met daarop een positieve boodschap hangen deze week aan een waslijn in de Sterrenbuurt in Emmeloord. Saskia Hersbach begon drie jaar terug met de ‘Witte Waslijn Week’, maar overleed vorig jaar. Haar man René Halsema gaat ermee door. ,,Het zorgt voor positiviteit in de wijk en het is ook een eerbetoon aan haar.”