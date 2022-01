Lelystad kapt en vervangt onveilige bomen

De onveilige bomen staan verspreid in woonwijken, parken, langs voetpaden en straten. Op de bomenkaart is te zien waar de onveilige bomen in de stad staan. Bewoners die in de buurt (op ongeveer 20 meter) van een onveilige boom wonen, krijgen hierover begin deze maand een brief.

Groene omgeving

Op plekken waar genoeg ruimte is en waar bijvoorbeeld geen kabels of leidingen in de grond zitten, worden nieuwe bomen teruggeplaatst. Dat gebeurt in het najaar, omdat dat de beste periode is om een boom te planten. Wethouder Luc Baaten is blij met het herplanten. ,,Hiermee behouden we onze groene omgeving in Lelystad als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur.”