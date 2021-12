Lelystad krijgt 40.000 euro voor verduurzaming milieustraat

Omdat Afvalzorg plannen heeft om uit te breiden op het terrein waar de huidige milieustraat is, is de gemeente samen met andere partijen op zoek naar een alternatieve locatie. Het Practoraat, kringloopwinkel de Groene Sluis en de gemeente zijn intussen gezamenlijk aan het verkennen of een nieuwe milieustraat gecombineerd kan worden met meer duurzaamheid en meer inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afvalstoffen worden grondstoffen

In de plannen wordt de traditionele milieustraat gecombineerd met onderwijs, reparatie, upcycling (gelijke of betere kwaliteit na verwerking) en kringloop van nog bruikbare materialen. Daarmee willen de partijen de afvalstoffen van anderen zoveel mogelijk opnieuw inzetten als bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen, nieuwe en gerepareerde producten. Het Practoraat zegt hierover: ,,Deze ontwikkeling draagt in grote mate bij aan de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in een circulaire context. Onze studenten kunnen op deze manier meedenken binnen de duurzaamheidstransities.”

Wethouder Jack Schoone is blij met de toekenning: ,,De samenwerking met kringloopwinkel de Groene Sluis en het Practoraat laat zien dat we duurzaamheid in Lelystad samen doen. En dat duurzaamheid niet iets ingewikkelds is, maar juist iets van alle Lelystedelingen.”

Kringloopwinkel De Groene Sluis is het met de wethouder eens: ,,Weggooien is zonde, zeker als iemand anders er nog plezier van kan hebben. Als kringloopwinkel zijn we hier al dagelijks mee bezig. Met het toekennen van deze subsidie zijn we erg blij omdat we hiermee, met elkaar, een stap verder gaan in het verduurzamen van Lelystad, waardoor er uiteindelijk minder herbruikbare goederen weggegooid zullen worden.”