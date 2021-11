Lelystad lokt leerkrachten met iets waar in heel Nederland een tekort aan is

Net als elders in het land is het tekort aan leraren nijpend in Lelystad. Dat zorgde aan het begin van dit schooljaar nog voor een bijzondere situatie op basisschool De Boeier. Omdat een sollicitant op het laatste moment afzegde, kregen twee klassen les in één lokaal. De lerares stond plotseling voor 51 kinderen in een extra grote ruimte, waarvoor een tussenmuur was verwijderd.