Lelystad mag afvalcontainers in plantsoen Beukenhof ingraven

Archeolo­gie-studenten graven eeuwenoud waterschip op in Zeewolde

Archeologie-studenten gaan in juli op Zeewolder grondgebied een zestiende-eeuws schip opgraven. Het gaat om een zogeheten waterschip van 16 meter lang en 5 meter breed. Een replica van een dergelijk schip is in aanbouw op de Bataviawerf in Lelystad.

10 mei