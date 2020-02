Lelystad proeftuin waterstof bij boeren

In het onderzoek wordt ook productie van waterstof op zee meegenomen. Volgens WUR en TNO kan waterstof belangrijk zijn voor energietransitie in de landbouw. Veel boeren wekken al energie op met zonnepanelen of windturbines. Lokale elektriciteitsnetwerken kunnen de opgewekte hoeveelheid niet altijd aan. Overdag en in de zomer wordt meer energie opgewekt dat het netwerk kan verstouwen terwijl ’s avonds, ’nachts en in de winter juist energie te kort komt. Boeren moeten zonneparken en windturbines soms uitschakelen omdat het elektriciteitsnetwerk toelevering niet aankan. Opslag van energie in accu’s kan niet voldoende.