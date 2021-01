Lelystad schrikt op door twee overvallen kort achter elkaar

Check jouw plaats KAART | Landelijke toename positieve corona­tests, maar Oost-Nederland laat wat anders zien

14 januari Voor de tweede dag op rij zijn er landelijk gezien weer meer positieve coronatest genoteerd dan een dag eerder. Deze stijgende lijn is echter niet in Oost-Nederland te zien. In zowel IJsselland als Noord- en Oost Gelderland nam het aantal besmettingen in tegenstelling tot gisteren juist af, Flevoland laat vergeleken met gisteren een stijging zien.