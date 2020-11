Lelystad zoekt betrokken burgemeester met oog voor diversiteit

Kwaadaardi­ge tumor ontdekt bij recent gestopte burgemees­ter van Lelystad

4 november Ina Adema, in september vetrokken als burgemeester van Lelystad, is in de herfstvakantie geopereerd aan een kwaadaardige tumor. De huidige commissaris van de Koning in Noord-Brabant heeft daarover woensdag de leden van de Provinciale Staten van deze provincie met een brief geïnformeerd.