Lelystads Agora-theater in zwaar weer: reorganisatie noodzakelijk om hoofd boven water te houden

De 33 medewerkers van het theater zijn vandaag ingelicht over het zwaar weer waarin de Agora verkeert. ,,We zijn de afgelopen periode hard geraakt en we hebben nog zware maanden voor de boeg’’, stelt Richard Wijnveldt, directeur van de Agora, in een persverklaring.

Pijnlijk en onontkoombaar

Reorganisatie is volgens hem pijnlijk en onontkoombaar. Sinds het begin van de corona-pandemie, maart vorig jaar, zijn vrijwel alle geplande activiteiten weg gevallen, de bijbehorende inkomsten dus ook. De bioscoop kon nog een tijdje doordraaien, maar was zwaar verliesgevend door de coronamaatregelen. Vanaf 1 maart stopt de Agora sowieso met bioscoopfilms, het filmtheater mag nog wel films blijven draaien in een theaterzaal.

Quote We moeten kritisch kijken naar onze inkomsten en uitgaven en scherpe keuzes maken Richard Wijnveldt, Directeur Agora

Ingrijpen in noodzakelijk in het belang van de toekomst, stellen bestuur en directie. Een theater mag niet ontbreken in de culturele infrastructuur van Lelystad en als kloppend hart van het nog te realiseren Theaterkwartier. ,,We moeten kritisch kijken naar onze inkomsten en uitgaven en scherpe keuzes maken’’, aldus directeur Wijnveld. En dat doet pijn. ,,Omdat we ons maar al te goed realiseren dat dit besluit grote consequenties heeft voor de collega’s die hun baan verliezen én het zwaar is voor de collega’s die blijven.”

Continuïteit in gevaar

Zonder ingrijpen is de continuïteit van de hele organisatie in gevaar. Op korte termijn weer open gaan, is geen optie. Het aantal bezoekers is niet snel weer op peil, de voorstellingen en evenementen evenmin. ,,Want het is overduidelijk dat de culturele sector één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volle capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid nog groter.”

Sociaal plan

De organisatie wordt kleiner en de efficiency moet omhoog. Op dit moment werken 33 mensen bij de Agora, het verlies van 10,78 voltijdsbanen treft tijdelijke en vaste contracten en oproepkrachten, bij alle afdelingen. Gedwongen ontslag is volgens het theater onvermijdelijk. Het theater zegt er alles aan te doen om de mensen die hun baan kwijt zijn zo goed mogelijk te begeleiden. Met de Kunstenbond is inmiddels een sociaal plan opgesteld.

De afgelopen maanden maakte de Agora gebruik van landelijk en lokale steunmaatregelen. Daardoor kon de reorganisatie die nu op stapel staat even worden uitgesteld. ,,Maar deze steun maakt geen einde aan de financiële onzekerheid en dekt niet de inkomsten die wij maandelijks verliezen’’, zegt Wijnveldt. ,,Zonder deze reorganisatie gaat Agora het niet redden.’’