Lelystadse gevangenis zoekt extra personeel

Wervingsdag

Werving van personeel was tot voor kort een landelijke aangelegenheid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Gevangenissen mogen nu ook lokaal en regionaal op zoek gaan naar nieuwe mensen, laat woordvoerster Jelika Thomas van de Dienst Justitiële Inrichtingen weten. De penitentiaire inrichting in Alphen aan de Rijn was de eerste die een wervingsdag organiseerde, de PIL zet nu als tweede gevangenis dit middel in om aan nieuw personeel te komen. ,,In Alphen aan de Rijn is het heel goed gegaan. Daar hebben we veel aanmeldingen gehad na de wervingsdag.'' Dat is ook hard nodig, zegt Thomas. ,,De economie trekt aan, overal zijn steeds meer vacatures. Dat zien we bij de douane, bij de marechaussee en ook bij de penitentiaire inrichtingen is behoefte aan nieuwe medewerkers.''