Lelystadse wisenten diervriendelijker op transport

Vier wisenten zijn vandaag uit Natuurpark Lelystad vertrokken naar Noord-Spanje. Twee daarvan zijn geboren in het park, de andere twee groeiden op in een Brabants natuurgebied maar verbleven in de polder in afwachting van hun transport naar het buitenland.

Het transport is het gevolg van een internationale samenwerking tussen Nederlandse wisentgebieden en het European Bison Conservation Center in Spanje. Het Flevo-landschap heeft al eerder wisenten beschikbaar gesteld voor Spaanse wisentgebieden. De dieren gaan dit keer maar parken in Asturias en Burgos waar ze voor vers bloed zorgen in bestaande kuddes. Het gaat om drie koeien en een stier.

Quote Het nieuwe systeem is dier­vrien­de­lij­ker. Verdoven hoeft niet meer Yvonne Meyberg, Flevo-landschap

Het Flevo-landschap is aangesloten bij een Nederlands netwerk voor wisentbeheer. Het gezamenlijke transport van vandaag is de eerste praktische samenwerking op het gebied van wisenten. Voor het eerst gaan de dieren zonder verdoving op transport. Het Flevo-landschap heeft daarvoor een speciale kraal uit Amerika gehaald. Die loodst de wisenten via een sluis de vrachtwagen in. Een diervriendelijker systeem, zegt woordvoerster Yvonne Meyberg van het Flevo-landschap. ,,Met minder risico. Verdoven hoeft niet meer. Als dat wel nodig is, liggen ze plat en bestaat de kans dat hun maaginhoud in de longen terechtkomt. Nu is het transport minder gevaarlijk voor de dieren. Ze gaan nu lopend de vrachtwagen in.''

Bedreigde diersoort

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is met minder dan 7000 dieren een bedreigde diersoort en staat op de Rode Lijst. In Nederland leven minder dan 70 wisenten waarvan 18 in natuurpark Lelystad. Ook de Veluwe heeft een aantal wisenten. Samenwerking binnen Europa is cruciaal om de wisent verder weg te krijgen uit de gevarenzone, stelt onder meer het Flevo-landschap. Nederland en Spanje zetten zich al jaren in voor een beter voortbestaan van Europa’s grootste landzoogdier.