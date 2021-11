Lelystedelingen overmeesteren messentrekker in supermarkt

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Enorme piek op de Veluwe, rapportage­sto­ring zorgt voor vertekende cijfers in Flevoland

Landelijk lijkt het aantal coronabesmettingen langzaamaan iets af te nemen, maar daar is in Oost-Nederland nog weinig van te merken. Met name in de Veluwse gemeenten stijgt de hoeveelheid positieve testuitslagen. Oldebroek noteert zelfs respectievelijk de meeste besmettingen van het hele land.

14 november