Lesauto en vrachtwagen botsen bij oprit A6 bij Emmeloord: ‘Remmen had weinig zin’

Video Veel rookontwik­ke­ling na korte brand in keuken van woning in Nagele

22 oktober In een woning aan de Ring in Nagele heeft brand afgelopen nacht gewoed. De hulpdiensten rukten uit naar een brand in een twee-onder-een-kap woning. De zorgen waren groot, want de brandweer schaalde vrij snel op naar het sein middel-brand.