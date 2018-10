Lichaam gevonden net naast gevangenismuur in Lelystad

In eerste instantie werden de hulpdiensten opgeroepen voor een reanimatie aan de Larserdreef, ter hoogte van de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Maar hulp mocht niet baten: de man bleek al overleden. De melding was rond zes uur vanochtend. Het is niet bekend of de overleden persoon van binnen de inrichting kwam. Het lichaam ligt op het terrein van de gevangenis. De plek is net achter de slagbomen, maar wel openbaar toegankelijk.