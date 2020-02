Lindes wortelen niet goed, dus moeten ze weg uit Emmeloord

Het gaat om lindes afkomstig van De Deel en Rivieralaan, elders in Emmeloord. De bomen zijn in 2012 en 2013 overgezet naar Emmelhage waar ze al snel scheef kwamen te staan. Met spanbanden werden de bomen op hun plek gehouden. Waarom de bomen jaren later nog altijd niet stevig in de grond staan, is onduidelijk. De gemeente Noordoostpolder laat daarom onderzoek doen naar de oorzaak. Of hetzelfde probleem op meer plekken in de gemeente speelt, kon een woordvoerder dinsdag niet aangeven.