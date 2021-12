LIVE | Insprekers roepen raad op om tegen te stemmen, petitie met 500 handtekeningen overhandigd

Burgemees­ter Zeewolde: ‘We hebben alles transpa­rant gedaan, de rest is fabeltjes’

Zeewolde staat er gekleurd op in de media en in de Tweede Kamer. De gemeenteraad beslist donderdag of het grootste datacenter van Europa zich kan vestigen in de polder, maar iedereen lijkt er een mening over te hebben. En te willen uiten. Wat vindt Gerrit Jan Gorter daarvan als burgemeester van de gemeente?

14 december