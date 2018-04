LIVE: Maximaal 1.500 grote grazers in de Oostvaardersplassen

Breuk

Het aantal van maximaal 1.500 grote grazers betekent een breuk met het vroeg-reactieve beheer zoals dat tot nu wordt gevoerd in de Oostvaardersplassen. Tot op heden worden in de wintermaanden dieren afgeschoten waarvan wordt verwacht dat ze de winter niet kunnen doorkomen. Dat kwam dit jaar op veel maatschappelijk protest te staan, onder meer doordat de kuddes in het najaar vrij groot waren en de winter niet alleen nat, maar later ook nog eens streng was.