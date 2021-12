LIVE | Meerderheid voor komst datacenter Zeewolde, PvdA/GroenLinks is om

Krijgt Zeewolde wel of geen hyperscale datacenter? Het is een vraag die het dorp al ruim een jaar in haar greep heeft en die gemoederen hoog heeft doen oplaaien. Vanavond volgt een (voorlopige) climax als de gemeenteraad besluit over de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Volg alle ontwikkelingen op de voet via dit liveblog.