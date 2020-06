Loslopende grazers als proef in Kuinderbos: ‘Koeienvlaai ideaal voor das en vlinder’

Niemand in het Kuinderbos moet raar opkijken als er de komende jaren tijdens een wandeling grazende koeien tussen de bomen opduiken. Het levende schouwspel is sinds deze week de belangrijkste pijler onder een bijzonder project van Staatsbosbeheer in Flevoland.

Negen Jersey-koeien zijn losgelaten in het bos, het grootste beboste gebied van de polder, om de afwisseling in de natuur te versterken en de landbouw een biodiverse impuls te geven.

Boswachter Harco Bergman is al meer dan twee jaar een van de grote aanjagers van het project, wat de komende jaren navolging moet krijgen op andere plekken in Nederland. Staatsbosbeheer werkt nauw samen met de biologische boer Jelle Hakvoort, buurman van het Kuinderbos. ,,De boer stelt het vee beschikbaar, wij 21 hectare bos’’, aldus Bergman. ,,Het is een pilotproject, voor het eerst in Nederland. Voor beide partijen ligt hier een nieuwe toekomst.’’



Een combinatie van biologische melkveehouderij en akkerbouw met agroforestry. Is het zo ingewikkeld als het klinkt?

Bergman: ,,Welnee. Het idee is om de overgang van veeteelt- en landbouwgebied naar bos natuurlijker te laten verlopen. Veel boeren in Nederland werken al met bomen en windsingels om hun grond. Denk alleen al hier aan Roggebotstate in Dronten. Onze pilot is echter uniek vanwege de melkkoeien die vrij rondlopen in het bos. De Amerikaan Mark Shepard schreef een boek over deze vernieuwende landbouw, een bijbel voor de sector. Het heeft zowel een ecologisch als economisch motief. Behalve een gevarieerder landschap, gaan voor de boer de kosten omlaag vanwege efficiënter watergebruik en betere ruimtebenutting.’’

Verduurzaming en biologische landbouw, kunnen boeren daaraan economisch wel voldoen?

,,Boeren willen best veranderen, maar de sleutel ligt in handen van de consument. Als wij met z’n allen iets meer willen betalen voor zuivel en biologische producten, dan zijn agrariërs zo overstag. Het enige wat zij willen is een goede boterham verdienen. Een project als dit kan wellicht een aardige aanzet zijn.’’



Wat is het voordeel voor bossen als er loslopende koeien grazen?

,,De diversiteit in planten wordt groter. Wij hebben hier veel braamstruwelen en die groeien drie meter per jaar. Als je daar niets aan doet, worden andere plantensoorten verdrongen. De koeien eten die struiken deels op en maken ruimte voor planten als koninginnekruid. Daar profiteren onze dansende juwelen ook weer van. Ik bedoel de argusvlinder die gedijt bij een diverse plantengroei.’’

Volledig scherm De koeien bij hun entree in het Kuinderbos. © Marleen Annema Fotografie

Bent u niet bang voor een “mestoverschot” in het bos?

,,Integendeel. Je doelt op de koeienvlaai, maar die heeft juist weer een belangrijke functie voor onze dassenpopulatie. Een opgedroogde vlaai wordt omgedraaid door een das en dan is het tafeltje-dek-je. Het krioelt daaronder van de larven en insecten, de ideale maaltijd voor een das. Maar ook vlinders worden aangetrokken door de koeienontlasting.’’

De koeien gaan grazen op 21 hectare grond. Ben je niet bang dat je ze uit oog verliest, zoals twee jaar geleden in Lettele gebeurde met de ontsnapte koe Hermien?

,,Die kans acht ik klein en als het gebeurt zullen mensen ergens een hek open hebben laten staan. We hebben om het gebied een elektrisch raster geplaatst en we werken met Jersey-koeien, die dertig procent kleiner dan een normale Hollandse koe die iedereen kent. Zachtaardige beesten die je als wandelaar best in het wild gerust kunt tegenkomen. Daarnaast controleert boer Hakvoort elke dag zijn koeien. Ook om de band met zijn vee te onderhouden. Wel beginnen we in een klein gebied van 100 bij 100 meter. Dat is overzichtelijk en er is meer dan genoeg voedsel in het bos.”

Gaan de koeien het andere wild in Kuinderbos niet in de weg staan?

,,Nee, wilde zwijnen hebben wij niet en de enige grote grazers zijn nu de reeën. Die eten alleen vers spul, waar koeien gerust oud gras herkauwen. Daardoor groeit er dus ook weer sneller nieuw gras en dat stimuleert dus weer de reeënpopulatie.’’

Hoe lang duurt dit project?

,,Ik ben ruim twee jaar bezig geweest om dit op te zetten in Kuinderbos. We geven het de tijd en gaan het zes jaar de kans geven. Daarna hebben we nog een optie voor opnieuw zes jaar.’’

Wanneer zijn de eerste resultaten zichtbaar?

,,Ik hoop over een paar jaar de eerste effecten te zien. Maar echte resultaten… Dat gaat nog wel vier jaar duren. Het is een project van de lange adem.’’