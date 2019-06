Lowlands doet intiem onderzoek bij festivalgangers: ‘Wat heb jij in je broek?’

Onder de noemer ‘Wat heb jij in je broek’ willen jullie onderzoek doen naar de variatie van geslachtsdelen van bezoekers aan Lowlands. Hoe gaan jullie dat doen?

Wetenschapsvoorlichter Stephan van Duin van Radboud UMC: ,,Wij hebben twee verschillende vragenlijsten. Één voor mannen, één voor vrouwen. Daarop staan tekeningen en vragen over geslachtsdelen die zij kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld over de vorm en de aanleg. Waar precies zit bijvoorbeeld de uitgang van de urinebuis? En bij vrouwen: waar zit jouw clitoris exact? Of: hoe zien de schaamlippen eruit? En: zijn jullie daar een beetje blij mee?’’

In een aankondiging staat dat onderzoek aantoont dat tevredenheid met uiterlijk vooral wordt beïnvloed door hoe mooi mensen zich vóelen in plaats van hoe ze er werkelijk uitzien. ‘Maar geldt dit ook voor je tevredenheid over je piem of poes?’ vragen jullie jezelf daarbij hardop af. Waarom willen jullie dit weten?

,,Mensen zijn erg onzeker over hun geslachtsdeel en dat willen wij in kaart brengen. Waar zitten de pijnpunten van mensen? Ook worden ieder jaar kinderen geboren waarbij het soms niet duidelijk is of het een jongetje of meisje is. Of dat hun geslachtsdeel er anders uitziet dan gemiddeld. Met de input hopen wij ouders, kinderen, en jongeren te helpen bij een eventueel besluit om een variatie van het geslachtsdeel al dan niet te opereren.’’

Begrijpen we nou goed dat bezoekers op Lowlands foto’s kunnen laten maken van hun geslachtsdeel?

,,Nou, dat onderdeel is wellicht nog een beetje gevoelig met betrekking tot privacy, daarover heeft de organisatie nog geen definitief besluit genomen. Maar het zou mooi zijn, een fotowand op het festivalterrein met met allerlei variaties van geslachtsdelen. Dat is representatiever dan plaatjes kijken op internet. Want mensen die heteroseksueel zijn, zien bijzonder weinig voorbeelden van geslachtsdelen en de variatie daarin, toch? Maar er worden meer onderzoekjes gedaan op Lowlands, hoor.’’

Oké, voor de vorm: welke dan?