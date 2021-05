Lowlands maakt nieuwe namen bekend: deze artiesten komen ook naar het festival

Foto's Vogelfoto­gra­fen leven zich uit, in de natuur en zelfs op Instagram: ‘Inmiddels ben ik een beetje verslaafd’

25 mei Typ op Instagram de woorden ‘vogel’, ‘wild’ of ‘natuur’ in en je krijgt een hele rits aan prachtige foto's van dieren in het wild. Hobbyfotografen treken volop de natuur in, soms in rijen zoals afgelopen weekend bij de lammergier of met verstrekkende gevolgen, en delen hun kiekjes maar al te graag op sociale media. Vier fotografen uit Oost-Nederland vertellen over hun passie. ,,Zonder dure camera kan je ook hele mooie foto's maken.”