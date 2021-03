Lowlands-organisator optimistisch: megafestival dit jaar mogelijk zonder enige beperking

De optimistische verwachting is gebaseerd op het op stoom gekomen vaccinatieprogramma en de verwachting dat ‘eind juni alle kwetsbare mensen beschermd zijn’. ‘Hierdoor verdwijnt de druk op de ziekenhuizen en zorg, waardoor er ruimte in de maatschappij is om weer vrij te bewegen. We gaan ervan uit dat het daardoor mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus 2021 op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden – zonder anderhalve meter afstand of beperking in bezoekersaantal’, staat in de verklaring van de organisatie.