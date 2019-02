LTO Noord kraakt provinciaal plan voor faunabeheer

In Flevoland is SFF nu verantwoordelijk voor faunabeheer. Vier beroepsmatige jagers met de status van bijzonder opsporingsambtenaar voeren de provinciale beheerplannen, inclusief toezicht en handhaving. Elders in Nederland is faunabeheer een zaak van vrijwilligers die via Wild Beheer Eenheden (WBE) hun werk doen. De procedures in Flevoland zijn nu ‘omslachtig en tijdrovend‘, stelt een bestuurlijke verkenner in zijn advies aan Gedeputeerde Staten, langs een weg van provinciale verordeningen en ontheffingsvoorschriften. ,,Het kan anders en beter.’’ Bovendien is de nieuwe werkwijze goedkoper.