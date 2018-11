Luchtalarm in Flevoland blijkt foutje

Aantal WW-uitkerin­gen daalt snel in Flevoland

11:36 De groeiende krapte op de arbeidsmarkt in Flevoland is ook af te lezen aan het aantal WW-uitkeringen in deze provincie. Dat blijft dalen. Procentueel was de daling het hoogst bij werkzoekenden in de sector transport en logistiek (-35 procent), zo blijkt uit cijfers van het UWV.