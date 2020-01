Luchthaven en veiligheidsregio Flevoland oefent met vliegtuigcrash op Lelystad Airport

video Dijkshoorn geeft aftrap poëziewed­strijd Noordoost­pol­der: ‘Doe niet mee’

30 januari Fraai is dat; nodigt de bibliotheek in Emmeloord dichter en bekende Nederlander Nico Dijkshoorn uit voor de start van een poëziewedstrijd, blijkt de dichter het meedoen aan die wedstrijd eigenlijk helemaal af te raden. Hoe dan ook; de poëzielunch die de bieb donderdagmiddag organiseerde in het kader van de Week van de Poëzie werd goed bezocht.