Maakster Het Huis Anubis filmt voor TikTok: ‘In Flevoland kun je goed een ruimteschip verstoppen’

Keer op keer harde knallen en brand bij deze rotonde op Urk: ‘Onze kinderen slapen er niet van’

Wéér was het vorige week raak op de beruchte rotonde in De Akkers op Urk. Voor vanavond wordt een nieuw ‘feestje’ aangekondigd en dat betekent ongetwijfeld dat er zwaar, illegaal vuurwerk de lucht in gaat. Wat vinden omwonenden van de aanhoudende onrust? ,,We hebben driedubbel glas, dat scheelt.’’

20 november