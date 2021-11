Maakster Huis van Anubis filmt voor TikTok: ‘In Flevoland kun je goed een ruimteschip verstoppen’

Dit is wel uit je comfortzône denk ik?

,,Dit is een heel ander project dan waar ik normaal gesproken mee bezig ben ja. Ik zet het namelijk zelf op en produceer en financier het samen met mijn partner. Ik doe al een tijdje meer dingen voor volwassenen en familie. Toen ik van de zomer met mijn dochter in de Harry Potter Studio’s was dacht ik: ‘ik mis het om iets voor deze doelgroep te maken’. Ik wist nog niet of ik iets voor een omroep wilde doen, want soms bied je iets aan en wordt het niet direct begrepen en gezien. Toen ik zag dat mijn dochter op TikTok filmpjes aan het kijken was, raakte ik al snel geïnteresseerd. Het blijkt een platform te zijn dat super creatief is. Heel veel jongeren plukken er dingen vanaf en maken en editen er eigen filmpjes van. Hoe tof is het dat we een verhaal maken op TikTok waar de doelgroep gelijk iets mee kan doen en op kan reageren en waar je samen iets mee kunt creëren?”