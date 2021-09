Maarten (21) gooide in Emmeloord steen naar bus en verwondde Ashley uit Creil: celstraf en contactverbod

Oud-wethouder van Kampen en Oldebroek vervangt opgestapte Roelof Siepel in Dronten

14:30 De ChristenUnie in Dronten draagt Gerrit Jan Veldhoen voor als opvolger van de onlangs vertrekken wethouder Roelof Siepel. Veldhoen was eerder wethouder in Oldebroek (van 1999 tot 2011) en Kampen (2011-2018). ,,In Gerrit Jan zien wij de juiste persoon voor de taak die voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant nog ligt”, zegt fractievoorzitter Marianna Witteveen.