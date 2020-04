Maatwerk voor bewoners ZONL-locaties in Flevoland

Zorggroep Oude en Nieuwe Land brengt per bewoner in kaart hoe versoepeling van de bezoekregeling eruit komt te zien. Volgens ZONL wordt het maatwerk omdat de mogelijkheden per locatie en cliënt kunnen verschillen.

ZONL exploiteert twaalf locaties in onder meer Emmeloord, Urk en Marknesse. Het gaat om verpleeghuizen, woonzorgcomplexen, kleinschalige woongroepen en een revalidatiecentrum. Het verpleeghuis van de Talma Hof in Emmeloord is de enige locatie waar bewoners zijn besmet met corona. Om hoeveel mensen het gaat, wil de zorggroep niet zeggen.

Quote Zodra we groen licht krijgen, gaan we beginnen Albert Hilvers, Bestuurder ZONL

Sinds de uitbraak van het coronavirus zitten de locaties op slot voor bezoekers, alleen in de laatste levensfase is beperkt bezoek mogelijk. Landelijk wordt gesproken over versoepeling van de huidige bezoekregeling waar veel bewoners het moeilijk mee hebben. Dat ziet ook bestuurder Albert Hilvers van de ZONL. ,,We begrijpen heel goed dat het voor cliënten belangrijk is contact te hebben met hun partner, kinderen en kleinkinderen’’, laat bestuurder Albert Hilvers van de zorggroep weten. ,,Zodra we groen licht krijgen, gaan we beginnen.’’

Mogelijkheden anders per locatie

De zorggroep zoekt nu per bewoner uit hoe die versoepeling eruit kan komen te zien. ,,Per cliënt kijken we wat mogelijk is’’, laat woordvoerster Annet Buis weten. ,,De mogelijkheden verschillen per locatie, per afdeling. Willen cliënten wel bezoek? Is er familie die wil komen?’’ Dat wordt nu dus allemaal in kaart gebracht. ZONL zoekt intussen verder naar meer mogelijkheden voor contact met de buitenwacht, passend binnen de huidige regelgeving. Raamvisites en beeldbellen zijn bij de meeste woonzorglocaties van de zorggroep inmiddels mogelijk.