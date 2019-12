Machinist straks overbodig? NS test met succes zelfrijdende trein op Hanzelijn

update EOD haalt illegaal vuurwerk uit auto Omroep Flevoland

10 december De Larserpoortweg bij het gebouw van Omroep Flevoland in Lelystad was vanmiddag enige tijd afgezet. Een medewerker van de omroep had een stuk illegaal vuurwerk in zijn auto liggen. De explosievenopruimingdienst heeft het knalwerk meegenomen.