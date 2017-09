Man (30) uit Lelystad dertig maanden de cel in voor auto- en woningbrand

Batavia Stad verkoopt fors meer

9:44 De verkopen in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad zijn in de eerste zes maanden van dit jaar flink hoger uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal bezoekers ging omhoog. Het merkenoutletcenter breidde dit jaar fors uit van ruim honderd naar zo'n 150 winkels.