Man (42) uit Zeewolde moet hand missen na explosie mortierbom

update ‘Rustige jaarwisse­ling’ ondanks branden, ernstig vuurwerkon­geval en fatale schietpar­tij in Oost-Nederland

21:29 Een dodelijke schietpartij in Zwolle, een afgerukte hand door ontploft illegaal vuurwerk in Zeewolde, autobranden in Deventer en Apeldoorn en geen enkel bericht over hulpverleners die tijdens hun werk zijn lastiggevallen. Dit zijn de meest opvallende nieuwsfeiten rond de jaarwisseling in het verspreidingsgebied van de Stentor.