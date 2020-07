Man (82) uit Lelystad verdacht van ontucht met meisjes van 7 en 9

Dat bleek vanmiddag uit een regiezitting in de rechtbank in Lelystad. De ontucht vond volgens het OM plaats tussen januari 2013 en januari 2016 in Lelystad. Mimoun S. zou bij een van de meisjes seksueel zijn binnengedrongen.



Over de achtergrond van de feiten is op de zitting niets gezegd. De zaak zou in maart al inhoudelijk zijn behandeld, maar door enkele fouten en de coronacrisis is dat vooralsnog uitgesteld tot september. Zo bleek het verhoor van een van de twee slachtoffers door een technisch mankement niet te zijn opgenomen.