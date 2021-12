Man bevrijd uit ondergrondse container in Lelystad

Video Automobi­lis­te uit Lelystad vliegt uit de bocht, klimt uit haar wagen en gaat volledig door het lint: ‘Schoppen en slaan, echt niet normaal’

Kerst krijgt een grimmig staartje, zondagavond in de wijk de Jol in Lelystad. Vrede op aarde is even ver te zoeken nadat een 31-jarige automobiliste met hoge snelheid uit de bocht vliegt en op twee auto’s klapt. Wat volgt zijn schermutselingen en bedreigingen. Wat is er gebeurd?

27 december