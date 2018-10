Man gewond bij mislukte straatroof in Lelystad

De politie vermoedt dat de mannen al enige tijd in of rond het park aanwezig waren. Ter hoogte van de Kempenaar 13 trok één van hen aan de rugzak van het slachtoffer. Daarbij kreeg het slachtoffer klappen in het gezicht. Uiteindelijk wist die zich los te trekken en kon hij er vandoor gaan.

De politie is op zoek naar getuigen. In het bijzonder wil de politie weten of iemand de twee verdachten deze avond misschien al eerder of misschien later op de avond nog in het park heeft zien lopen.