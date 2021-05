Man gooide steen naar bus in Emmeloord en verwondde meisje: ‘Het was een ongeluk’

VRAAG BIJ HET NIEUWS In een drukke rij wachten voor een winkel: hoeveel risico loop ik om besmet te raken?

8 mei Sinds ruim een week mogen winkels in Nederland weer meer klanten ontvangen. En die bezoekers hoeven ook niet meer vooraf een afspraak te maken. Het leidt tot drukte en rijen voor sommige winkels. Wat is het risico? Hoeveel kans loop je in een wachtrij op een besmetting met het coronavirus?