Man opgepakt in huis met wietplantage in Lelystad, twee anderen springen van dak en zijn spoorloos

Een voortvluchtige man is gistermorgen opgepakt aan de Kamp in Lelystad. De politie was getipt dat de man zich daar ophield. In de woning troffen de agenten ook een wietkwekerij aan. Twee andere personen zijn via het dak ontsnapt. Eén van hen liet een paar slippers achter.

Jurion Veenstra, politieagent in Lelystad, plaatste een foto van de slippers op het Instagramaccount wijkagent_boswijk. Hij legt uit wat er is gebeurd. ,,Gistermorgen rond 11.00 uur hebben mijn collega’s geassisteerd bij het oppakken van een voortvluchtige man.’’

Ontkomen

Die aanhouding gebeurt volgens Veenstra door een speciaal team dat gespecialiseerd is in het opsporen van veroordeelden. ,,Zij vermoedden dat de bewuste man zich ophield in de woning. Dat was ook zo, hij is daar door het opsporingsteam aangetroffen.’’

Terwijl de aanhouding plaatsvond, hoorden collega’s van Veenstra wat geritsel aan de achterkant van het huis. ,,Achteraf bleek dat twee anderen via een dakraam naar buiten zijn geklommen en via andere daken naar de zijkant van het huizenblok zijn gelopen. Vervolgens hebben getuigen hen in een boom zien springen waarna ze ontkwamen.’’

Wie en waar de twee zijn, weet de politie niet. ,,Het enige wat we hebben gevonden, zijn twee slippers die nog op de dakpannen stonden.’’

Wietkwekerij

In het huis werd tevens een wietkwekerij aangetroffen. ,,De planten waren gerooid, er was dus al geoogst. De kwekerij is gisteravond ontruimd.’’

Omdat de politie niet weet wie de ontglipte personen zijn, beperkt het onderzoek zich tot de aanhouding van de voortvluchtige man, die volgens Veenstra de Vietnamese nationaliteit draagt.

Waarvoor de man werd gezocht en hoe lang de celstraf is die hij had openstaan, kan Veenstra niet zeggen. ,,Het enige wat ik verder kan melden, is dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en in 1954 is geboren.’’