Man opgepakt voor zwaar vuurwerk op Urk

De man is overgebracht naar het cellencomplex van de politie Midden-Nederland in Almere. Het is nog onduidelijk of de aanhouding iets te maken heeft met de vuurwerkbom op Urk van vorige weekeinde. Toen werd een tas met vuurwerk aan de deur gehangen van een woning die zwaar beschadigd raakte bij ontploffing daarvan.

De tas was mogelijk bedoeld voor de buurvrouw die op Facebook had ergernis had geuit over illegaal vuurwerk dat op Urk was afgestoken. De beschadigde woning ligt aan de rand van de wijk waarin ook winkelcentrum Urkerhard is gevestigd.