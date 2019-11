Man uit Het Hogeland opgepakt na zeven auto-inbraken in Lelystad

Iets voor 2.30 uur zag een getuige in de wijk het Wold dat iemand in een busje wilde inbreken. De politie kwam af op de melding en kon na een achtervolging de 35-jarige man uit Het Hogeland aanhouden. Hij had inbrekerswerktuigen bij zich.

Politie onderzoekt verband inbraken

Zes andere meldingen kwamen later binnen van inbraken in auto‘s in Lelystad. Drie daarvan waren op het Wold en ook waren er meldingen in de wijken het Damrif, Kustrif en de Archipel.

,,We vragen ons af of de inbraken een verband hebben. Dat onderzoeken wij”, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Het zijn veel inbraken voor één nacht in één stad. We weten nog niet of alle inbraken al bekend zijn, dus we vragen mensen waarbij ook in de auto is ingebroken zich te melden.”