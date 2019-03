Man vlucht na overval New York Pizza in centrum van Dronten

New York Pizza is in Dronten aan Het Ruim gevestigd. De overvaller nam al snel de benen. Waarnaartoe, is niet bekend. De politie heeft bij de zoekactie onder andere Burgernet ingeschakeld. In het Burgernetbericht wordt gevraagd uit te kijken naar een man met spijkerbroek, sneakers, rode pet en een zwart-blauwe tas met klep.