Man zwaargewond na steekpartij in Zeewolde

Onduide­lijk­heid over rol van recalci­tran­te CDA-bestuurder in Dronten: ‘Hij zit in een tweestrijd’

21 september Blijft hij actief voor de partij of niet? Er is onduidelijkheid over de rol van de Dronter CDA-bestuurder Wilfried Groot Koerkamp. Zelf zegt hij dat hij op non-actief staat vanwege zijn weerzin tegen de ‘vaccinatiedwang’ bij het CDA, volgens fractievoorzitter Siert Jan Lap is Groot Koerkamp nog gewoon inzetbaar.