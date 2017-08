Mantelzorgers in Flevoland voelen zich zwaar belast

De druk op het aantal mantelzorgers is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén op de zeven mantelzorgers voelt zich zwaar belast of zelfs overbelast door hun taak.

In Nederland waren vorig jaar 2,4 miljoen mantelzorgers. Dat is 14 procent van alle inwoners. In 2012 was dit 12 procent. Ook de tijd die besteed wordt aan mantelzorg ging in die twee jaar iets omhoog: van 10,8 uur naar 11 uur per week.

Flevoland

Inwoners van Flevoland besteden met gemiddeld 14,5 uur per week veruit de meeste tijd aan mantelzorg. Met een percentage van 14,3 procent mantelzorgers komt de regio uit boven het landelijk gemiddelde. Van die mantelzorgers voelt één op de zes zich zwaar belast of overbelast. Ook dat is boven het landelijk gemiddelde.

Noord- en Oost-Gelderland

In Noord- en Oost-Gelderland is 16,6 procent van de inwoners mantelzorger. Zij besteden gemiddeld 10,2 uur aan deze taak. Eén op de acht voelt zich zwaar belast of overbelast. Dit is onder het landelijk gemiddelde.

IJsselland

In de regio IJsselland voelt één op de zeven mantelzorgers zich zwaar belast of overbelast. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In deze regio is 15,3 procent van de inwoners mantelzorger. Zij besteden 10,5 uur per week aan deze taak.

Oudere mantelzorgers