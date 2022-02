Marco van Esterik bakt al vijf jaar brood voor onderzoek naar zeldzame vorm van kanker

Marloes van Esterik ontdekte in 2016 een knobbeltje in haar borst. Dit bleek phyllodes type-borderline te zijn, een zeldzame vorm van borstkanker. Haar echtgenoot Marco bakt onder andere broodjes om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar phyllodes in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Vandaag maakte hij bekend al 10.000 euro te hebben opgehaald.

Voor Marco van Esterik was het frustrerend: iedere keer als hij samen met zijn vrouw op spreekuur kwam bij de arts, werd er aangegeven dat er geen behandelprotocol was voor haar variant van phyllodes. Er was heel weinig over bekend. ,,Inmiddels gaat het gelukkig goed met haar, maar ik besloot vijf jaar geleden een website te maken waar ik informatie op verzamelde. Ik kon natuurlijk van alles beweren, maar er had nog geen arts gekeken of het klopte.”

Van Esterik besloot de stoute schoenen aan te trekken en een specialist te benaderen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. ,,Hij heeft onze website gecontroleerd en was onder de indruk en zei dat hij zelf graag een protocol wilde maken voor de behandeling van phyllodes.”

Speciaal doel

Voor een dergelijk protocol is echter veel geld nodig en daarom besloot hij in actie te springen. Hij bedacht diverse manieren om geld in te zamelen. Van Esterik: ,,Van huiskamerconcerten tot oliebollen bakken, ik wilde alles doen om een groot bedrag te behalen. Ik ben van beroep bakker, maar door een versleten rug ben ik gestopt met werken. De hele dag thuiszitten vond ik maar niks, dus bakte ik maar brood. Nu had ik een doel: speciale ‘phyllodes-broodjes’ bakken.”

De Lelystedeling ging van deur tot deur om de broodjes te verkopen. Omdat zijn zoon meedeed aan de Alpe d’HuZes met een team van zijn middelbare school, mocht Van Westerik ook broodjes verkopen in de kantine van zijn school. ,,De helft van de opbrengsten ging naar het onderzoek en de andere helft naar de Alpe d’HuZes.”

Motivatie om door te gaan

Zijn vrouw Marloes is trots op zijn doorzettingsvermogen. ,,Ik vind het heel bijzonder dat hij zijn onmacht zo weet te kanaliseren dat er iets goeds uit voortkomt. En dat motiveert ook om door te gaan. Dankzij het geld dat is opgehaald, kan er een standaard behandelprotocol gemaakt worden, zodat patiënten ook in een lokaal ziekenhuis behandeld kunnen worden. Marco is echt superenthousiast, hij is de drijvende kracht.”

Zelf helpt ze hem waar het kan: ,,Ik heb nog last van de naweeën van de behandelingen, maar ik help hem bij het inpakken van het brood en de logistiek. Als Marco er niet was geweest, dan was het heel moeilijk geweest voor artsen om funding te krijgen voor dit onderzoek.”

Wat is phyllodes? Phyllodes is een vorm van kanker die zich manifesteert in een knobbeltje in de borst. Er zijn drie verschillende varianten. De eerste variant is een goedaardig knobbeltje. Een tweede variant is de type-borderline: een knobbeltje dat deels goedaardig en deels kwaadaardig is. Een derde variant is kwaadaardig en kan uitzaaien naar andere lichaamsdelen, voornamelijk de longen. Ongeveer zeven op de tien phyllodestumoren zijn goedaardig. Ongeveer twee op de tien zijn kwaadaardig. De borderline-variant is het meest zeldzaam, deze komt per jaar voor bij vijftien vrouwen.

