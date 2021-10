‘Martinair-gebouw’ op Lelystad Airport krijgt nieuwe (maar ook bekende) gebruiker: ‘Perfecte locatie’

POLL Big Brother in Dronten, gemeente neemt gesprekken met burgers op: ‘Bizar dat dit gebeurt’

22 oktober De gemeente Dronten filmt en neemt het geluid op van inwoners die met ambtenaren in gesprek gaan over gevoelige zaken zoals een uitkering of zorg voor een kind als er ‘een verhoogd risico is op verbaal of fysiek geweld’. Experts noemen de situatie ‘bizar’ en ook de politiek in Dronten roert zich. ,,De drempel om een uitkering aan te vragen gaat zo omhoog.”