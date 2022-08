Massaal in de file naar Lowlands: ruim een uur vertraging vanaf Harderwijk

Marne (43) lag week in coma na hersenbloe­ding, vrijdag staat hij na ‘medisch wonder’ op Lowlands

De dokters hadden hem al min of meer opgegeven. Marne Miesen (43) kreeg in maart een hersenbloeding en lag een week in coma. ,,Ik zou doodgaan of overblijven als kasplantje”, zegt hij. Als een medisch wonder maakt Marne weer muziek. Vrijdag staat hij met zijn band Prins S. en de Geit op Lowlands.

17 augustus