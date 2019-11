Massale zoekactie op Noordzee naar vermiste kotter uit Urk: ‘aannemelijk’ dat schip is gezonken

Bij de kustwacht in Den Helder kwam rond kwart voor zes vanochtend een noodmelding binnen. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. Dit signaal wordt geactiveerd als het baken in aanraking komt met water. Een woordvoerder van de kustwacht noemt het “aannemelijk” dat het schip gezonken is. Aan boord bevonden zich twee personen, zo meldt de kustwacht.



Er is onder meer een helikopter ingezet voor de zoektocht. Vanuit de helikopter zag men in de buurt van de locatie een vlot drijven, zonder personen aan boord. Er dreef ook een reddingsvest in de buurt. De kotter is eigendom van zeevisserij Foppen uit Urk.