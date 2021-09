Matras in de hens bij elektriciteithuisje Emmeloord, buurtbewoners vermoeden brandstichting

In een elektriciteitshuis op Emmeloord hebben enige tijd vlammen gewoed. Vrijdag zou er tegen de deur een matras in de brand gestoken zijn. Voor zover bekend heeft de brand geen slachtoffers veroorzaakt.

Op vrijdagavond ontstond aan de Zwarte Zeestraat in Emmeloord een brand. Een matras dat tegen de deur van een elektriciteitshuisje leunde, fikte tot de springveren af. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, was het vuur al gedoofd, zodat voor de brandweerlieden alleen nacontrole restte.

Het elektriciteitshuisje liep forse schade op aan deur en gevel. Netbeheerder Liander kon daarnaast vaststellen dat het huisje van binnen geen schade had opgelopen. Tot slot ventileerde de brandweer nog twee garageboxen die bij het elektriciteitshuisje in de buurt lagen, omdat daar enige rook gehangen had.

Volledig scherm Een politieagent neemt de schade op bij het Emmeloordse elektriciteitskastje. Zijn zaklamp schijnt hij op de restanten van het matras. © ProNews

Brandstichting

Eerste berichten meldden vrijdagavond dat buurtbewoners op de plaats van het vuur drie jongens gezien zouden hebben. Het drietal zou zich daarna uit de voeten hebben gemaakt, waarna de buurtbewoners via 112 de hulpdiensten alarmeerden.

De politie zou het verhaal over drie jongens ook vernomen hebben en heeft de brandstichting in onderzoek. Daarbij kijkt de politie ook naar een mogelijke link met een brand van afgelopen zondag in Emmeloord, toen bij de Roderick van Voorstschool, zo’n driehonderd meter van het elektriciteitshuisje, een kliko in de hens stond. Op dit moment is nog onbekend of beide branden met elkaar te maken hebben.