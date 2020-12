Maverick Stables Lelystad krabbelt op na zes overleden paarden door rhinovirus: ‘Emotioneel hakt dit wel erin’

Na zes weken quarantaine door het rhinovirus bij stalhouderij Maverick Stables in Lelystad, keert langzaam de rust weer terug. Als gevolg van het virus zijn er in totaal 18 paarden ziek geworden, waarvan er zes zijn overleden. Mede-eigenaresse Lisa Vogelaar (28) is ontroerd over de steun van klanten, die ze door deze moeilijke tijd slepen. ,,Dit is niet te beschrijven.”

Op 28 oktober liep Vogelaar door de stal, toen ze een paard op zijn rug zag liggen. ,,Ik dacht: die heeft zich gewoon klem gerold, dat gebeurt namelijk wel eens. Toen meerdere paarden wankel gingen lopen, zijn we meteen gaan testen en werd de diagnose gesteld.”

Quote De klanten maken zich natuurlijk ook zorgen hun paarden: een dier dat zijn of haar alles is en die raken ze kwijt. Dat hakt er emotioneel wel in.” Lisa Vogelaar, Mede-eigenaar Maverick Stables

Steun dankzij klanten

Terwijl Vogelaar het paard overeind probeert te helpen, raakt ze zelf gewond en moet ze naar het ziekenhuis. ,,Dat vond ik zo lastig want ik wilde zo graag de paarden helpen, maar ik had twee weken verplicht bedrust. Mijn ouders hebben gelukkig veel ervaring en met alle hulp die we van onze klanten kregen, konden we ons erdoorheen slaan.”

Zo hielpen klanten mee met het meten van de temperaturen, het voeren, wekelijks uitmesten, schoonmaken en ontsmetten van alle stallen. Als verrassing werd er voor familie Vogelaar, die de stalhouderij runt, gekookt en ontbijt verzorgd zodat de familie voor een ochtend kon uitrusten. ,,Dat is niet te beschrijven, want de klanten maken zich natuurlijk ook zorgen hun paarden: een dier dat zijn of haar alles is en die raken ze kwijt. Dat hakt er emotioneel wel in.”

Quote “Het is geen zeldzaam virus, maar het is wel zeldzaam dat een stal hier zijn mond over opentrekt. Niet iedere eigenaar doet dat namelijk” Lisa Vogelaar, Mede-eigenaar Maverick Stables

Ziekte verzwijgen

Hoe het virus is binnengekomen, is niet duidelijk. Vogelaar benadrukt het belangrijk te vinden om altijd open over te zijn, wanneer er sprake is van een besmetting. ,,Het is geen zeldzaam virus, maar het is wel zeldzaam dat een stal hier zijn mond over opentrekt. Niet iedere eigenaar doet dat namelijk.”

In 2016 kreeg Maverick Stables ook al te maken met het virus, omdat één paard was binnengekomen met het virus waarover de eigenaar had gezwegen. Er is verder geen testplicht of meldplicht, mocht er sprake zijn van een besmetting van het virus. Vogelaar: ,,Als je denkt dat je paard het rhino virus heeft, je niet wilt testen en je mond erover houdt, maar wel je paard vervolgens verhuist, is dat kwalijk. Om je paard door de rhino heen te helpen of de keuze om afscheid van je paard te nemen, kan ik snappen. Dit is per individu verschillend aangezien het ook gaat om welke kansen een paard heeft om beter te worden.”

Volgens Vogelaar moet het dierenwelzijn te allen tijde voorop staan. ,,Als een manege bang is voor leegloop, dan mag dat geen reden zijn om daarover niet te communiceren.” De financiële schade kan bij een uitbraak enorm zijn. Manege Lelystad leed vorig jaar een ton verlies, nadat een uitbraak van het rhinovirus werd geconstateerd.

Emotionele klap

Voor Maverick Stables valt de financiële schade relatief nog mee. Vogelaar legt uit: ,,Natuurlijk hebben we de nodige kosten geleden voor de verzorging, quarantainemiddelen en het overlijden van de paarden, maar wij hebben heel andere kosten dan een manege. Dus dat scheelt op een manier.”

Het is vooral de emotionele klap die voor de familie verwerkt moet worden. ,,Het gaat nu wel weer redelijk, maar het is een hele heftige periode geweest", vertelt Vogelaar tot slot. “Sinds vandaag zijn alle paarden 29 dagen helemaal koortsvrij wat betekent dat we officieel weer open zijn. Nu kunnen we rustig verder.”

Over het rhinovirus Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard en komt regelmatig voor en kent enkele varianten. De meest gevreesde symptomen van rhinopneumonie zijn de verlammingen en ataxie (verstoring van het evenwicht) die vallen onder de neurologische vorm. Deze variant komt minder vaak voor.