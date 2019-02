Max Verstappen scheurt met 100 kilometer per uur over Flevonice in Biddinghuizen

video Verdient een burgemees­ter een herkansing?

14:24 De nieuwe burgemeester van Dronten, Jean Paul Gebben (VVD), ging als eerste burger van Renkum in 2016 in de fout. Hij werd dronken betrapt in Arnhem, terwijl hij piketdienst had en werd later bovendien betrapt op een leugen. Verdient een gevallen burgervader een nieuwe kans?